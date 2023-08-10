Демобилизация. Как уволиться со службы непригодным по состоянию здоровья военным — объяснение юристов 10 августа, 18:26 Увольнение военных по состоянию здоровья: какой порядок действий и на что обратить внимание (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

Военные во время военного положения имеют меньше оснований для увольнения со службы, одно из них — непригодность по состоянию здоровья. Юристы объяснили, каков порядок действий при увольнении по состоянию здоровья.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. На военной службе находятся мобилизованные мужчины и женщины, те, кто подписал контракт, а также военные срочной службы, которые были призваны до 24 февраля того же года.

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Увольнение во время военного положения гораздо труднее, чем во время мирного времени — есть всего лишь четыре основания для увольнения, одно из которых, по семейным обстоятельствам — имеет несколько вариантов таких обстоятельств.

Юристы ОО Юридическая сотня, объяснили, какая процедура увольнения военного по состоянию здоровья в условиях реформирования работы ВВК. Эксперты объяснили, как и куда обращаться и на что обратить внимание военным.

Основания для увольнения с военной службы

Военные могут подать рапорт на увольнение, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосмотром через 6−12 месяцев; По причине достижения предельного возраста несения службы; В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; По семейным обстоятельствам;

Для подачи рапорта для увольнения необходимы документы, которые будут подтверждать наличие обстоятельства на увольнение.

Порядок освобождения признанных ВЛК непригодными по состоянию здоровья

«Военнослужащие, эвакуированные в результате ранений или по болезни в учреждения здравоохранения (в том числе гражданских) и которые находятся на лечении за пределами воинской части, по представлению командиров освобождаются от должностей и зачисляются в распоряжение должностных лиц», — сообщили юристы.

Порядок увольнения по состоянию здоровья таков:

1) После выздоровления военнослужащие из учреждения здравоохранения направляются:

пригодные по состоянию здоровья (в военное время) по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) — в воинские части по месту прохождения службы, в резервные или учебные воинские части по месту дислокации, в соответствии с ходатайствами командиров воинских частей, в списках личного состава которых они находятся;

непригодные по состоянию здоровья (в военное время) по заключению ВВК — непосредственно к предыдущему месту службы, или, в соответствии с ходатайствами командиров, в списках личного состава которых они находятся, — к определенному в приказе об увольнении с военной службы районного территориального центра комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет.

2) Военнослужащие, признанные ВВК непригодными по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий, полученных при исполнении обязанностей, которые по собственному желанию хотят продолжать службу, могут оставлены на военной службе — после подписания контракта.

Увольнение военнослужащих, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе, осуществляется приказами должностных лиц.

3) Если же военнослужащий по определенным причинам не может прибыть в воинские части или предыдущие места службы для подготовки документов на увольнение и сдачи должностей, в соответствии с заключением ВВК о признании военного непригодным по состоянию здоровья к военной службе (в том числе с повторным медицинским обследованием через шесть или двенадцать месяцев), увольнение военнослужащих и исключение их из списков личного состава в\ч осуществляется:

службами персонала в\ч, в списках личного состава которых содержатся военнослужащие;

службами персонала высших штабов (органов военного управления;

кадровыми центрами по подчиненности.

«Условиями, которые делают невозможным прибытие военного в воинские части или предыдущие места службы могут быть состояние здоровья, расположение воинской части в районе ведения боевых действий, оккупации, тыла врага и т. д.», — уточняют эксперты.

В то же время по одному экземпляру выписок из приказов об увольнении направляется в военные учреждения здравоохранения, где военные лечатся.

4) Военные учреждения здравоохранения обязаны организовать своевременную отправку заключений (постановлений) ВВК на военнослужащих в службы, которые увольняют персонал. И, кроме того, сообщать указанные службы о датах выписки из учреждений здравоохранения с целью исключения военнослужащих из списков личного состава воинских частей и своевременных расчетов, снятия со всех видов обеспечения.

5) Не позднее следующего дня после исключения военнослужащих из списков личного состава воинских частей службы персонала направляют все документы персонального учета и предписания военнослужащих в указанные в приказе об увольнении районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет.