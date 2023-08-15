Расширенный список оснований. Кто и при каких условиях может уволиться с военной службы с осени 2023 в Украине 15 августа, 21:00 Увольнение военнослужащих: при каких условиях и кто может закончить военную службу и каков порядок действий (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua /110 ОМБр)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. С введением военного положения порядок увольнения и сроки службы военных изменились. Поэтому, на службе остаются военные срочной и контрактной службы, которых призвали до вторжения. Рассказываем, сколько служить и когда может уволиться мобилизованный военный.

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Сроки службы во время военного положения для мобилизованных военных длиннее, а оснований для увольнения меньше, чем во время особого или мирного времени.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство внесло несколько изменений в закон Украины О воинской обязанности и военной службе, который регулирует сроки службы и основания увольнения в Украине. В течение лета в Украине добавили несколько оснований для увольнения со службы. В июле президент подписал для законы — № 8009 и № 8169, которые добавляют основания увольнения по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

Сколько длится военная служба с осени 2023 года

Военные разных видов службы имеют разный срок службы — в мирное, особое и военное время. Во время военного положения в Украине изменили сроки службы для некоторых категорий военных.

После последних изменений, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Срок службы для разных категорий военных такой:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Во время военного положения военные срочной службы остаются на военной службе до:

военного положения;

демобилизация;

или пока не появится основание для увольнения.

С 31 июля вступили в действие изменения в законодательство, которые позволяют срочникам подписать контракт на службу после того, как заканчивается срок срочной службы.

Военные, которые служат по контракту в случае его окончания автоматически продолжают служить по тому же контракту до:

окончание военного положения;

демобилизации;

появления оснований для увольнения.

Военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться, если будут иметь основание, предусмотренное законом.

Увольнение с военной службы — основания

Мобилизованные военнослужащие имеют четыре основных основания для увольнения, одно из которых — по семейным обстоятельствам предусматривает несколько вариаций.

Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются тем, что, военные контрактной службы с гражданством других стран могут уволиться по собственному желанию.

Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена ( муж) с инвалидностью;

муж) с инвалидностью; один из родителей ( своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы; на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Во время военного положения военные могут уволиться по следующим основаниям:

1) по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

2) по причине достижения предельного возраста несения службы;

3) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

4) по семейным обстоятельствам;

Мобилизованные военные могут уволиться при следующих условиях:

по достижении 60 лет;

после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишения звания;

после признания непригодным или временно непригодным с переосмотром комиссией ВВК;

одинокие родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно;

для ухода за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом;

для ухода за ребенком с инвалидностью;

для ухода за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью;

для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой;

в связи с наличием жены, мужа, отца, матери с инвалидностью;

из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком;

для ухода за признанным судом недееспособным лицом;

в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Увольнение с военной службы: порядок и особенности

Увольнение с военной службы возможно тогда, когда военный может предоставить документальные доказательства наличия основания для увольнения. Тогда алгоритм действий следующий:

1) получение документов, подтверждающих основание для увольнения со службы, предусмотренные статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

2) подготовка заверенных нотариально копий документов;

3) написание рапорта на увольнение с военной службы;

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов ( необязательно, по желанию);

необязательно, по желанию); ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

4) рапорт на увольнение предоставляется «по команде» — в порядке подчинения непосредственному командиру. Командир должен поставить подпись и направить рапорт с документами дальше «по команде».

Такая процедура до того момента, пока рапорт дойдет до должностного лица, принимающего решение об увольнении.

5) военному согласовывают увольнение и присылают ответ в часть, или не согласовывают и присылают ответ;

6) в случае согласования, военный сдает снаряжение и оружие, получает выплаты и документы. В случае отказа на увольнение, военный может повторить процедуру.