Расширенный список оснований. Кто и при каких условиях может уволиться с военной службы с осени 2023 в Украине
Увольнение военнослужащих: при каких условиях и кто может закончить военную службу и каков порядок действий (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua /110 ОМБр)
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. С введением военного положения порядок увольнения и сроки службы военных изменились. Поэтому, на службе остаются военные срочной и контрактной службы, которых призвали до вторжения. Рассказываем, сколько служить и когда может уволиться мобилизованный военный.
Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Сроки службы во время военного положения для мобилизованных военных длиннее, а оснований для увольнения меньше, чем во время особого или мирного времени.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство внесло несколько изменений в закон Украины О воинской обязанности и военной службе, который регулирует сроки службы и основания увольнения в Украине. В течение лета в Украине добавили несколько оснований для увольнения со службы. В июле президент подписал для законы — № 8009 и № 8169, которые добавляют основания увольнения по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.
Сколько длится военная служба с осени 2023 года
Военные разных видов службы имеют разный срок службы — в мирное, особое и военное время. Во время военного положения в Украине изменили сроки службы для некоторых категорий военных.
После последних изменений, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.
Срок службы для разных категорий военных такой:
- до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;
- до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;
- контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;
- от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
- 5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;
- 12 — 60 месяцев — другие граждане.
Во время военного положения военные срочной службы остаются на военной службе до:
- военного положения;
- демобилизация;
- или пока не появится основание для увольнения.
С 31 июля вступили в действие изменения в законодательство, которые позволяют срочникам подписать контракт на службу после того, как заканчивается срок срочной службы.
Военные, которые служат по контракту в случае его окончания автоматически продолжают служить по тому же контракту до:
- окончание военного положения;
- демобилизации;
- появления оснований для увольнения.
Военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться, если будут иметь основание, предусмотренное законом.
Увольнение с военной службы — основания
Мобилизованные военнослужащие имеют четыре основных основания для увольнения, одно из которых — по семейным обстоятельствам предусматривает несколько вариаций.
Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются тем, что, военные контрактной службы с гражданством других стран могут уволиться по собственному желанию.
Военные контрактной службы не могут уволиться, если:
- у них есть жена (муж) с инвалидностью;
- один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;
- на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.
Во время военного положения военные могут уволиться по следующим основаниям:
1) по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;
2) по причине достижения предельного возраста несения службы;
3) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
4) по семейным обстоятельствам;
Мобилизованные военные могут уволиться при следующих условиях:
- по достижении 60 лет;
- после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишения звания;
- после признания непригодным или временно непригодным с переосмотром комиссией ВВК;
- одинокие родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно;
- для ухода за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом;
- для ухода за ребенком с инвалидностью;
- для ухода за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью;
- для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой;
- в связи с наличием жены, мужа, отца, матери с инвалидностью;
- из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком;
- для ухода за признанным судом недееспособным лицом;
- в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Увольнение с военной службы: порядок и особенности
Увольнение с военной службы возможно тогда, когда военный может предоставить документальные доказательства наличия основания для увольнения. Тогда алгоритм действий следующий:
1) получение документов, подтверждающих основание для увольнения со службы, предусмотренные статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе;
2) подготовка заверенных нотариально копий документов;
3) написание рапорта на увольнение с военной службы;
В рапорте на увольнение с военной службы указываются:
- основания увольнения с военной службы;
- мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;
- согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно, по желанию);
- ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.
4) рапорт на увольнение предоставляется «по команде» — в порядке подчинения непосредственному командиру. Командир должен поставить подпись и направить рапорт с документами дальше «по команде».
Такая процедура до того момента, пока рапорт дойдет до должностного лица, принимающего решение об увольнении.
5) военному согласовывают увольнение и присылают ответ в часть, или не согласовывают и присылают ответ;
6) в случае согласования, военный сдает снаряжение и оружие, получает выплаты и документы. В случае отказа на увольнение, военный может повторить процедуру.
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