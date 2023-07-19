Новые основания для увольнения. Кто из военных может уволиться со службы во время военного положения с 1 августа 19 июля, 15:05 Увольнение с военной службы — какие новые сроки службы и основания для увольнения с 1 августа (Фото:Софья Гатилова/Рейтер)

В Украине во время военного положения военные имеют ограниченные основания для увольнения, по сравнению с мирным временем. Рассказываем, кто и при каких условиях может уволиться со службы, и что изменил законопроект № 8009 и № 8169 в системе.

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года, и за это время мобилизованы десятки тысяч мужчин и женщин для защиты страны. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и их могут мобилизовать через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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На военной службе остаются военные срочной службы, военные на контракте и все мобилизованные, ведь увольнение во время военного положения отличается от мирного. Для увольнения с военной службы нужно соответствовать условиям, указанным в законе Украины О военной службе и воинской обязанности.

Рада уже вносит изменения в закон, которые необходимы для адекватной реакции на условия войны. В частности, для борьбы с коррупцией изменили основания для отсрочки — так, одна категория мужчин после увольнения снова может быть мобилизована. Однако, Президент уже подписал законы на основе проектов № 8009 и №8169, которые предусматривают расширение оснований для увольнения военных.

Какой срок военной службы

Увольнение и сроки службы для различных категорий регулируются законом Украины О воинской обязанности и военной службе. В частности, для мирного, особого и военного времени это все имеет разные условия.

Срок службы для разных категорий военных такой:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получивших уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава, — 5 лет;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Военные срочной службы остаются на военной службе до конца военного положения, демобилизации или пока не появится основание для увольнения. Сейчас они могут подписать контракт на службу после того, как заканчивается срок срочной службы.

Военные, которые служат по контракту в случае его окончания автоматически продолжают служить до окончания военного положения, демобилизации или появления оснований для увольнения.

Военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться, если будут иметь основание, предусмотренное законом.

Увольнение военнослужащих — основания с 1 августа 2023 года

Военные ВСУ во время военного положения имеют ограниченное количество оснований для увольнения, однако одна категория имеет много вариантов — это увольнение по семейным обстоятельствам. В частности, в действие вступают сразу несколько изменений:

военные, у кого родственники погибли из-за российской агрессии или из-за российской агрессии защищая Родину могут уволиться со службы;

военные, которые не достигли предельного возраста пребывания на военной службе, но признаны временно непригодными к военной службе с дообследованием через 6−12 месяцев;

В частности, во время военного положения их меньше всего — военные могут уволиться только, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев; По причине достижения предельного возраста несения службы; В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; По семейным обстоятельствам;

Категория увольнения по семейным обстоятельствам предусматривает сразу несколько обстоятельств — для того, чтобы уволиться таким способом, необходимо подать рапорт с заверенными нотариусом копиями документов, подтверждающих эти основания.

Теперь, законом предусмотрено 13 оснований увольнения по семейным обстоятельствам во время военного положения:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с наличием жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, если их близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Кого касается законопроект 8009

Владимир Зеленский подписал законопроект 8009, который согласовывает возможность уволиться со службы лицам, которые не могут быть мобилизованы принудительно по семейным обстоятельствам.

Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат:

военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации;

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.

Изменения вносят в часть 4, подпункт 2 и часть 5, подпункт 3 статьи 26 Закон о Воинской обязанности и военной службе.

Что изменил законопроект 8169

Владимир Зеленский подписал законопроект № 8169, который вносит комплексные изменения в закон Украины О воинской обязанности и военной службе, в частности, позволяет увольнять в запас военных, которых ВВК признает временно непригодными с дообследованием через 6−12 месяцев.

Это касается военных во время военного и особого положения.

Как уволиться с военной службы в Украине

Увольнение с военной службы происходит по рапорту военного, к которому он прилагает заверенные нотариально копии документов, подтверждающих его право на увольнение.

Рапорт пишется на непосредственного командира и передается по подчинению.

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов ( необязательно, по желанию);

необязательно, по желанию); ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

Каждый следующий командир расписывается и отправляет его дальше по подчинению. В случае отказа, военному присылают отказ — тогда он может начать процесс увольнения заново.

В случае подтверждения, военному присылают ответ, а воинская часть начинает приготовления к его расчету и увольнению.