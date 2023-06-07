Демобилизация 2023 года. Когда возможно увольнение военнослужащего во время военного положения в Украине 7 июня, 17:10 Увольнение с военной службы в Украине: 15 оснований, порядок увольнения и сроки службы (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

В Украине всеобщая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, кроме того, на военной службе остаются военнослужащие срочной и контрактной службы, даже если закончился контракт. Рассказываем, сколько длится служба в Украине и на каких основаниях можно уволиться военнослужащему.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Во время режима военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными — им запрещен выезд из Украины и они могут быть мобилизованы.

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Однако во время режима военного положения в Украине действуют некоторые другие ограничения, которые касаются военнослужащих также — в частности сроков военной службы и оснований для увольнения со службы.

Сколько длится военная служба в 2023 году

В Украине предусмотрено, что военная служба длится разные сроки во время мирного положения, особого и военного положения.

Срок службы для разных категорий военных такой:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами; от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Однако Законом о воинской обязанности предусмотрено, что во время военного положения военная служба продолжается неопределенное состояние.

У военных срочной и контрактной службы, у которых заканчивается срок службы во время военного срока, он продолжается автоматически до конца военного положения.

Демобилизация военнослужащих возможна только после окончания военного положения или после приказа президента о демобилизации.

Основания для увольнения военнослужащих в Украине

Увольнение военнослужащего происходит по рапорту, к которому подаются документы, подтверждающие основание на увольнение. Однако в мирное время и во время особого и военного положения действуют различные основания для увольнения с военной службы.

В частности, во время военного положения их меньше всего — военные могут уволиться только, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

По состоянию здоровья; По причине достижения предельного возраста несения службы; В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; По семейным обстоятельствам.

Категория увольнения по семейным обстоятельствам предусматривает сразу несколько вариантов — для того, чтобы уволиться таким способом, необходимо подать рапорт с заверенными нотариусом копиями документов, подтверждающих эти основания.

Всего законом предусмотрено 12 оснований увольнения по семейным обстоятельствам во время военного положения:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с наличием жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Верховная Рада поддержала Закон 8009, который согласовывает возможность уволиться со службы лицам, которые не могут быть мобилизованы принудительно по семейным обстоятельствам — у кого кто-то из родных погиб из-за российской агрессии в Украине.

Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат:

военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации;

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.

Пока Президент не подписал закон, однако Верховная Рада рассматривает еще несколько проектов законов о добавлении семейных обстоятельств, по которым военный может уволиться:

законопроект № 9180 может предоставить возможность военным увольняться со службы на лечение по решению ВВК на 6−12 месяцев, в случае признания его непригодным с переосвидетельствованием через указанный срок;

законопроект 9142 предлагал увольнение военным через 18 месяцев службы по мобилизации и отсрочке, однако Верховная Рада не приняла этот проект закона.

Как уволится с военной службы − документы

Рапорт подается вверх от непосредственного командира, и каждый следующий должен подписать и согласовать увольнение, пока рапорт не дойдет до военного с должностью, который имеет право уволить человека.

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов ( необязательно, по желанию);

необязательно, по желанию); ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

Демобилизация 2023 года в Украине — заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в Украине пока не приходится, поскольку продолжается война против России.

Относительно ротаций на фронте Зеленский сказал, что их проводят, когда военные устают — это происходит под руководством главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и Генерального штаба.

Он отметил, что военные должны восстанавливать силы, однако эти вопросы должны решать под руководством Валерия Залужного командирами на местах.