Демобилизация 2023 года. Когда возможно увольнение военнослужащего во время военного положения в Украине
Увольнение с военной службы в Украине: 15 оснований, порядок увольнения и сроки службы (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)
В Украине всеобщая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, кроме того, на военной службе остаются военнослужащие срочной и контрактной службы, даже если закончился контракт. Рассказываем, сколько длится служба в Украине и на каких основаниях можно уволиться военнослужащему.
Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Во время режима военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными — им запрещен выезд из Украины и они могут быть мобилизованы.
Однако во время режима военного положения в Украине действуют некоторые другие ограничения, которые касаются военнослужащих также — в частности сроков военной службы и оснований для увольнения со службы.
Сколько длится военная служба в 2023 году
В Украине предусмотрено, что военная служба длится разные сроки во время мирного положения, особого и военного положения.
Срок службы для разных категорий военных такой:
- до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;
- до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;
- контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами; от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
- 12 — 60 месяцев — другие граждане.
Однако Законом о воинской обязанности предусмотрено, что во время военного положения военная служба продолжается неопределенное состояние.
У военных срочной и контрактной службы, у которых заканчивается срок службы во время военного срока, он продолжается автоматически до конца военного положения.
Демобилизация военнослужащих возможна только после окончания военного положения или после приказа президента о демобилизации.
Основания для увольнения военнослужащих в Украине
Увольнение военнослужащего происходит по рапорту, к которому подаются документы, подтверждающие основание на увольнение. Однако в мирное время и во время особого и военного положения действуют различные основания для увольнения с военной службы.
В частности, во время военного положения их меньше всего — военные могут уволиться только, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:
- По состоянию здоровья;
- По причине достижения предельного возраста несения службы;
- В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
- По семейным обстоятельствам.
Категория увольнения по семейным обстоятельствам предусматривает сразу несколько вариантов — для того, чтобы уволиться таким способом, необходимо подать рапорт с заверенными нотариусом копиями документов, подтверждающих эти основания.
Всего законом предусмотрено 12 оснований увольнения по семейным обстоятельствам во время военного положения:
- в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;
- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;
- военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Верховная Рада поддержала Закон 8009, который согласовывает возможность уволиться со службы лицам, которые не могут быть мобилизованы принудительно по семейным обстоятельствам — у кого кто-то из родных погиб из-за российской агрессии в Украине.
Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат:
- военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.
Пока Президент не подписал закон, однако Верховная Рада рассматривает еще несколько проектов законов о добавлении семейных обстоятельств, по которым военный может уволиться:
- законопроект № 9180 может предоставить возможность военным увольняться со службы на лечение по решению ВВК на 6−12 месяцев, в случае признания его непригодным с переосвидетельствованием через указанный срок;
- законопроект 9142 предлагал увольнение военным через 18 месяцев службы по мобилизации и отсрочке, однако Верховная Рада не приняла этот проект закона.
Как уволится с военной службы − документы
Рапорт подается вверх от непосредственного командира, и каждый следующий должен подписать и согласовать увольнение, пока рапорт не дойдет до военного с должностью, который имеет право уволить человека.
В рапорте на увольнение с военной службы указываются:
- основания увольнения с военной службы;
- мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;
- согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно, по желанию);
- ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.
Демобилизация 2023 года в Украине — заявление Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в Украине пока не приходится, поскольку продолжается война против России.
Относительно ротаций на фронте Зеленский сказал, что их проводят, когда военные устают — это происходит под руководством главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и Генерального штаба.
Он отметил, что военные должны восстанавливать силы, однако эти вопросы должны решать под руководством Валерия Залужного командирами на местах.