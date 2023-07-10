После вступления в действие проекта закона № 9342. Какой срок службы во время войны и когда возможно увольнение военнослужащих в Украине 10 июля, 12:45 Увольнение с военной службы: сколько служить военным в Украине и кто имеет право на увольнение (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Сроки службы и условия увольнения во время военного положения отличаются от них в мирное время. Рассказываем подробности о сроках службы и увольнении военных.

Десятки тысяч мужчин и женщин в Украине мобилизованы с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Только с 30 июня 2023 года вступили в действие изменения в некоторые законы, предусмотренные законом № 3161-IX. Среди них изменение процедур в отношении военных, которые получили решение ВВК о временной непригодности и отмена отсрочки от мобилизации для некоторых мужчин.

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Особенностями нововведений, касающихся увольнения военных является то, что, изменения, которые вносятся законопроектом № 9342 отменяют обстоятельства для отсрочки и не влияют на увольнение. Однако, военные, которые освобождаются из-за наличия родственников I или II группы инвалидности теперь лишены отсрочки при некоторых условиях.

Демобилизация в Украине — сроки службы в военное время

Сроки службы военнослужащих срочной службы, по мобилизации и по контракту определяются законом Украины о Воинской обязанности и военной службе.

Срок службы для разных категорий военных такой:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Однако, Закон о воинской обязанности предусматривает, что во время военного положения военная служба продолжается до окончания такого состояния. Таким образом, демобилизация проводится или по приказу президента или после окончания действия военного положения.

Военнослужащие срочной службы продолжают выполнять обязанности сверх срока службы, однако им могут предложить подписать контракт с ВСУ. По изменениям с 30 июня 2023 года по собственному желанию, таким военным могут предложить перейти на военную службу по мобилизации.

Контракты военных во время войны автоматически продлевают на неопределенный срок до конца военного положения.

Мобилизованные военные служат до конца войны или до появления основания для увольнения, предусмотренного законом.

Увольнение с военной службы — основания

Статьей 26 Закона о воинской обязанности и военной службе предусмотрены основания, при которых военные могут увольняться во время военного положения в Украине. Это:

По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе. По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания. По семейным обстоятельствам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

в случае пребывания на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам

На столе Президента лежит законопроект 8009, который предусматривает освобождение от военной службы принудительно мобилизованных, у кого из-за российской агрессии погибли родственники. Верховная Рада уже проголосовала за закон, и он подписан председателем Рады.

Право на увольнение по нему имеют:

военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации;

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.

Право на увольнение во время военного или особого положения получат военные, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Для увольнения по этому основанию необходимо иметь при себе оригиналы документов, которые подтверждают обстоятельства смерти или пропажи без вести.

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