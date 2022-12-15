Как изменится положение российской армии, когда Украина освободит Мелитополь — военный эксперт 15 декабря, 17:28 Освобождение Мелитополя отрежет россиянам сухопутный путь в Крым (Фото:ria-m.tv)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, как изменится положение российской армии, когда Украина освободит Мелитополь.

«Мелитополь – это сухопутный путь в Крым. Если вы освобождаете Мелитополь, вы отрезаете одну из дорог в Крым. Остается Крымский мост, а мы видели, что Крымский мост уязвим. Теперь это уже не теория – это практика», - сказал Левин в эфире Радио НВ.

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Он уточнил, что если Украина отвоюет Мелитополь, то отрежет большую группировку российских войск на юге.

«И тогда у них остается [два варианта]: или большой жест доброй воли – отступать в Крым и фактически вы подошли к Крыму; или просто оставаться где-то в Олешковских песках, в открытых степях, на открытых просторах, чтобы вас просто перемалывали и уничтожали», — добавил он.

12 декабря сообщалось, что под Мелитополем поврежден мост, который россияне использовали для переброски военной техники.

На фоне усиливающихся ударов украинских сил по базам и скоплениям российских войск в районе Мелитополя мировая пресса активно обсуждает возможность освобождения города.

