Профильный комитет поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ — нардеп

19 июля, 10:25
Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Профильный комитет парламента поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.

По его словам, восемь депутатов проголосовали «за», трое воздержались.

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17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

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Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова, его рассмотрят на ближайшем заседании.

https://www.youtube.com/watch?v=kaQuCU1NZRk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Увольнение Иван Баканов

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