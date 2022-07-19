Профильный комитет поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ — нардеп
Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)
Профильный комитет парламента поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.
По его словам, восемь депутатов проголосовали «за», трое воздержались.
17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.
Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.
Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.
18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова, его рассмотрят на ближайшем заседании.
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