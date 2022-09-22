Первое обращение. Прокопенко и Паламарь поблагодарили защитников Украины и президента 22 сентября, 01:56 Освобожденные азовцы (Фото:МВД)

Командиры полка Азов Денис Прокопенко и Святослав Паламарь сделали первые обращения после освобождения из российского плена.

Денис Прокопенко начал свое обращение по словам Слава Украине. Он сказал, что состояние здоровья освобожденных азовцев удовлетворительное. А также он поблагодарил президента Украины за его работу.

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Святослав Паламар поблагодарил также всех защитников и защитниц Украины.

Ночью в четверг, 22 сентября, заявил, что Украина вернула из плена российских кафиров 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

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