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Увольнение Аласании: в Администрации президента обещают поддерживать Общественное вещание

Вчера, 17:32
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EPA

Зураб Аласания

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание. 

Так в пресс-службе АП прокомментировали решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с председателем правления Общественного Зурабом Аласанией, пишет Детектора медиа.

“Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться Президентом”, - сказано в сообщении.

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В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Сам Аласания заявил, что он не знает по каким причинам его уволили с должности главы Общественного телевидения. 

Теги:   Администрация президента Украины Зураб Аласания Петр Порошенко

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