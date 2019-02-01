Увольнение Аласании: в Администрации президента обещают поддерживать Общественное вещание
В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.
Так в пресс-службе АП прокомментировали решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с председателем правления Общественного Зурабом Аласанией, пишет Детектора медиа.
“Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться Президентом”, - сказано в сообщении.
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В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.
Сам Аласания заявил, что он не знает по каким причинам его уволили с должности главы Общественного телевидения.