Увольнение Аласании: в Администрации президента обещают поддерживать Общественное вещание Вчера, 17:32 309 Цей матеріал також доступний українською EPA Зураб Аласания EPA

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Так в пресс-службе АП прокомментировали решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с председателем правления Общественного Зурабом Аласанией, пишет Детектора медиа.

“Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться Президентом”, - сказано в сообщении.

Читать также: UA Перший. Как реагируют на увольнение Зураба Аласании и что предлагают с этим делать

В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Сам Аласания заявил, что он не знает по каким причинам его уволили с должности главы Общественного телевидения.