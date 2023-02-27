В случае сокращения штата. Могут ли во время военного положения уволить рабочего предпенсионного возраста
Возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением численности работников (Фото:yacobchuk1/depositphotos)
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем в случае изменений в организации производства и труда, в частности, сокращение численности или штата работников согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
В части второй статьи 492 Кодекса предусмотрено, что во время действия военного положения при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.
В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 Кодекса, которым установлено, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда. В равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе предоставляется в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 Кодекса).
Кому отдается предпочтение в оставлении на работе
При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
- семейным – при наличии двух и более детей;
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам с продолжительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;
- работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", из числа подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключение) или ограничение свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;
- авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;
- работникам, получившим на этом предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- лицам из числа депортированных из Украины, в течение пяти лет с момента возвращения на постоянное место жительства в Украину;
- работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава и лиц, проходивших альтернативную (невоенную) службу — в течение двух лет со дня увольнения их со службы;
- работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат;
- работникам, являющимся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года.
Таким образом, во время войны лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе в случае сокращения численности или штата работников при условии одинаковой производительности труда.
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