В случае сокращения штата. Могут ли во время военного положения уволить рабочего предпенсионного возраста 27 февраля, 10:23 Возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением численности работников (Фото:yacobchuk1/depositphotos)

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем в случае изменений в организации производства и труда, в частности, сокращение численности или штата работников согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

В части второй статьи 492 Кодекса предусмотрено, что во время действия военного положения при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

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В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 Кодекса, которым установлено, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда. В равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе предоставляется в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 Кодекса).

Кому отдается предпочтение в оставлении на работе

При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:

семейным – при наличии двух и более детей; лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам с продолжительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации; работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших ( умерших) ветеранов войны, членам семей погибших ( умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", из числа подвергшихся репрессиям в форме ( формах) лишения свободы ( заключение) или ограничение свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа; авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений; работникам, получившим на этом предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; лицам из числа депортированных из Украины, в течение пяти лет с момента возвращения на постоянное место жительства в Украину; работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава и лиц, проходивших альтернативную ( невоенную) службу — в течение двух лет со дня увольнения их со службы; работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат; работникам, являющимся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года.

Таким образом, во время войны лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе в случае сокращения численности или штата работников при условии одинаковой производительности труда.