Офис генпрокурора уволил руководителей сразу пяти областных прокуратур 25 января, 11:16 Причины таких кадровых решений в Офисе генпрокурора не объяснили (Фото:RadioSvoboda.org)

В среду, 25 января, стало известно об увольнении с занимаемых должностей сразу пяти руководителей областных прокуратур.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур», — говорится в сообщении.

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Причины таких кадровых решений в ведомстве не уточнили.