Офис генпрокурора уволил руководителей сразу пяти областных прокуратур

25 января, 11:16
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Причины таких кадровых решений в Офисе генпрокурора не объяснили (Фото:RadioSvoboda.org)

Причины таких кадровых решений в Офисе генпрокурора не объяснили (Фото:RadioSvoboda.org)

В среду, 25 января, стало известно об увольнении с занимаемых должностей сразу пяти руководителей областных прокуратур.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур», — говорится в сообщении.

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Причины таких кадровых решений в ведомстве не уточнили.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Полтавская область Запорожская область Черниговская область Сумская область Кировоградская область Увольнение Кадровые перестановки Прокуратура Офис генерального прокурора

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