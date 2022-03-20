Увеличивается количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне, за это им угрожают репрессиями — разведка

20 марта, 16:44
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские солдаты все чаще отказываются воевать против Украины, командиры оккупационных подразделений рф запугивают их репрессиями против родственников.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

В частности, резко увеличивается количество «отказников» в Херсонской и Николаевской областях в оккупационных подразделениях, участвовавших в боевых столкновениях с украинскими воинами.

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"Увидев реальную силу защитников Украины и поняв ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину", — говорится в сообщении.

Как сообщает разведка, оккупанты также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой.

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«Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников", которые отказываются от дальнейшего участия в войне, от остального личного состава и держать их под стражей. Угрожают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников», — отмечают в ГУР.

В то же время, за данными разведки, на территории страны-агрессора после обращения родственников "отказников" в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/274717034839724
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Разведка Война России против Украины

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