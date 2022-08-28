Увеличение численности армии вряд ли существенно поможет России в войне — Минобороны Британии

28 августа, 10:48
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве указывают, что остается непонятно попытается Россия сделать это за счет рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва.

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«В любом случае, в условиях действующего законодательства этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые способности в Украине. Ведь Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактиков - мало, а призывники, по крайней мере технически, не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1563766493992685571

В четверг, 25 августа, российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность армии РФ на 137 тысяч человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, по его замыслу, должно составлять 1 150 628 человек.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Война России против Украины

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