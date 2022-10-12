«Было громко». Мэр Мелитополя сообщил о сильном взрыве в городе 12 октября, 07:15 Утром в Мелитополе произошел мощный взрыв (Фото:ria-m.tv)

Утром в среду, 12 октября, в захваченном Мелитополе прогремел сильный взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде», — написал он.

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Федоров отметил, что по предварительной информации, взорвался автомобиль. Данные уточняются.

Накануне Федоров сообщал, что в Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили военную базу.