«Было громко». Мэр Мелитополя сообщил о сильном взрыве в городе

12 октября, 07:15
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Утром в Мелитополе произошел мощный взрыв (Фото:ria-m.tv)

Утром в Мелитополе произошел мощный взрыв (Фото:ria-m.tv)

Утром в среду, 12 октября, в захваченном Мелитополе прогремел сильный взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде», — написал он.

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Федоров отметил, что по предварительной информации, взорвался автомобиль. Данные уточняются.

Накануне Федоров сообщал, что в Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили военную базу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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