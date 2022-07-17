Утром российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов — глава ОВА

17 июля, 11:19
Последствия обстрела Сумской области, 15 июля (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Последствия обстрела Сумской области, 15 июля (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В воскресенье утром, 17 июля, оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, ночь на 17 июля была тихой, а утро в Шосткинском районе началось со стрельбы.

«Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После 04:00 из пулеметов выпустили более десяти очередей и было пять гранатометных выстрелов. В 04:30 еще два прихода из миномета. Все – по Середино-Будской общине», – написал Живицкий.

Видео дня

Отмечено, что потерь и разрушений предварительно нет.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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