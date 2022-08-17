Оккупанты выпустили более пяти ракет по Харьковской области с территории Белгорода 17 августа, 09:01 Утром по Харьковской области выпустили более пяти ракет (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 17 августа, российские оккупанты выпустили более пяти ракет по Харьковской области с территории Белгорода.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, одна из ракет ударила по Слободскому району Харькова.

Ракетные удары повредили жилые дома, возникло несколько пожаров в Золочевской громаде.

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Глава ОВА отметил, что оккупанты в течение всех суток интенсивно били ракетами и артиллерией по Харькову и области.

Войска РФ несколько раз из РСЗО обстреливали Салтовский район Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, критическая транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.

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В течение суток по области оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы. Ночью россияне только усилили удары.



После 21 часа в результате обстрела горели гаражи и техника фермерского хозяйства в Чугуевском районе.



После 23 часов в Золочевской громаде, Богодуховского района, в результате обстрела горел гараж и автомобили.

Днем в Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два — повредили.



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