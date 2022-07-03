Утром российские военные обстреляли Днепропетровскую область — ОВА
Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)
Утром в воскресенье 3 июля российские военные обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что попали несколько раз по дачному массиву в Зеленодольске. Там разрушены три дома, один поврежден.
По предварительной информации, погибших и раненых нет.
Накануне Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области.
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