Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, есть раненые 4 июня, 08:30 Цей матеріал також доступний українською Россияне нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесской области (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские войска утром в субботу, 4 июня, нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесской области.

Об этом сообщил Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Отмечено, что оккупанты запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации.

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Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, пострадали два человека.

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