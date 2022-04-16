Утренние обстрелы Дарницкого района Киева: один погибший, несколько человек госпитализированы — Кличко 16 апреля, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:Unsplash/Eugene)

16 апреля утром оккупанты обстреляли Дарницкий район на окраине Киева, в результате один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

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Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Киева Виталий Кличко.

«Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов выступал и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня утром мы прочувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но, тем не менее, взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь», — сказал мэр.

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Он также снова призвал киевлян пока не возвращаться в столицу. Кличко отметил, что Киев был и остается целью агрессора, потому не исключено, что дальнейшие обстрелы столицы будут продолжаться.

«Я хотел бы ещё раз обратиться к каждому. Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать. Если есть у вас возможность немного дольше задержаться в тех городах, где безопаснее, сделайте это», — подчеркнул он.

Российские войска утром 16 апреля обстреляли Дарницкий район Киева.

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