Утренняя «бавовна». В Крыму прогремели несколько взрывов — телеграмм-каналы

6 мая, 09:06
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Взрыв под Симферополем 2 мая (Фото:Радио Свобода)

Взрыв под Симферополем 2 мая (Фото:Радио Свобода)

В субботу, 6 мая, во временно оккупированном Крыму раздались несколько громких взрывов в Красногвардейском районе полуострова, после которых поднялся столб дыма.

Об этом сообщает телеграмм-канал ЧП.Крым.

«В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейске был очень сильный хлопок», — говорится в сообщении.

Видео дня

Впоследствии телеграмм-канал написал, ссылаясь на советника «главы» Крыма Олега Крючкова, что на севере полуострова сработала «система ПВО».

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Крым Оккупация Крыма хлопок Война России против Украины

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