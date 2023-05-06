Утренняя «бавовна». В Крыму прогремели несколько взрывов — телеграмм-каналы 6 мая, 09:06 Взрыв под Симферополем 2 мая (Фото:Радио Свобода)

В субботу, 6 мая, во временно оккупированном Крыму раздались несколько громких взрывов в Красногвардейском районе полуострова, после которых поднялся столб дыма.

Об этом сообщает телеграмм-канал ЧП.Крым.

«В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейске был очень сильный хлопок», — говорится в сообщении.



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Впоследствии телеграмм-канал написал, ссылаясь на советника «главы» Крыма Олега Крючкова, что на севере полуострова сработала «система ПВО».