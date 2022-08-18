Утренний удар по Харькову: один человек погиб, число пострадавших возросло до 18

18 августа, 07:48
Число раненых в результате ракетного удара по Харькову выросло до 18, один человек погиб (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Число раненых в результате ракетного удара по Харькову выросло до 18, один человек погиб (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Число пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Харькову утром в четверг, 18 августа, выросло до 18, один человек погиб.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты попали в здание общежития в Слободском районе.

«По состоянию на данный момент, 18 раненых, 2 из них — дети. 1 человек погиб», — написал он.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что после новых ракетных ударов вспыхнул очень крупный пожар, началось обрушение здания.

«В Холодногорском районе после обстрела очень крупный пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС началось его обрушение. Также в огне около полутора десятка машин у этого здания», — написал Терехов.

Утром 18 августа российские войска повторно обстреляли Харьков.

Вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. В ГСЧС заявили, что количество погибших возросло до семи, из-под завалов здания продолжают спасать людей. Пожар удалось локализовать в 23:38.

Харьков и область каждый день подвергаются российским обстрелам. В Харьковской областной прокуратуре 7 августа сообщили, что из-за действий оккупантов в области погибли более 1000 мирных жителей, в два раза больше — ранены. Среди погибших 50 детей.

https://www.youtube.com/watch?v=AbgVb_DWCfY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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