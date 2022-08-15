Утренний обстрел Харькова: количество раненых возросло до пяти
Пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Число раненых в результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова возросло до пяти.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
«Все госпитализированы, с ними работают врачи», — написал он.
Ранее Терехов сообщил, что в результате обстрела Салтовского района два человека получили ранения.
По его словам, оккупанты ударили рядом с остановкой общественного транспорта.
В ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.
Терехов тогда сообщал, что под удар попало одно из предприятий.
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