Утренние взрывы в Киевской области: пострадали пять гражданских

28 июля, 13:18
В результате взрывов в Киевской области пострадали пять гражданских лиц (Фото:Национальная полиция)

В результате взрывов в Киевской области пострадали пять гражданских лиц (Фото:Национальная полиция)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Киевской области пострадали пять гражданских.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели.

«Предварительно пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет», — написал Кулеба.

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Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть из них попала в пригород Киева, в том числе в объект инфраструктуры в Вышгородском районе.

Удары были нанесены по воинской части в Лютеже и по позициям ВСУ в Гончаровском, есть потери.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Взрыв Война России против Украины

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