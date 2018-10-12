Утерянная церковь: через что пришлось пройти Украине на пути к автокефалии

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о поддержке автокефалии Украинской православной церкви. Эта процедура будет продолжена, ее итогом станет предоставление Украине томоса об автокефалии.

Кроме того, константинопольский Синод принял историческое решение отменить синодальное письмо 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы.

Тогда, в XVII веке, Константинопольскому патриарху Дионисию Четвертому заплатили 200 червонцев и 120 соболей за передачу Киевской митрополии Москве. Хотя, по свидетельствам историков, Константинополь передал управление киевскою церковью лишь частично.

Прошло уже более 300 лет, и с тех пор Украина совершала неоднократные попытки вернуть свою церковь. Подробнее о том, как это происходило - в специальном репортаже Радио НВ.

Как украинская церковь попала под власть Москвы

По свидетельствам историков, процесс перехода Киевской митрополии к Москве начался еще в начале XVII века. Тогда украинские земли были разделены между Польшей и Москвой, а сама церковь страдала от притеснений римо-католиков в Речи Посполитой. Таким положением решило воспользоваться Московское царство. Украинское духовенство пыталось противостоять этому влиянию.

В 1653-м гетман Богдан Хмельницкий обратился за поддержкой к русскому царю Алексею Михайловичу. Тогда Земский собор постановил, чтобы русский царь взял под опеку Запорожское войско. Мотив такого решения был в защите православных. Год спустя состоялась Переяславская рада, и Левобережная Украина вместе с Киевом отошла к Московскому царству. Однако передача Киевской митрополии задержалась на три десятилетия. Этому процессу способствовали киевские митрополиты Лазарь Баранович и Мефодий Филимонович, которых историки считают ставленниками России.

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Какую роль сыграл гетман Самойлович

Церковное объединение с Москвой произошло при гетмане Иване Самойловиче, который близко общался с тогдашним московским патриархом Иоакимом Савеловым. Когда Самойлович женился, то по непонятным причинам уехал венчаться к московскому патриарху, пренебрегая украинском духовенством. Считается, что Самойлович решил вывести Киевскую метрополию из-под опеки Константинополя. Повод - якобы в Москву было безопаснее путешествовать, тогда как путь в Константинополь лежал через татарские степи.

Историк, профессор Киевской православной богословской академии УПЦ КП Ирина Преловская отметила, что не существует документальных подтверждений, которые бы логично объясняли решение гетмана. По ее словам, версия о его подкупе также выглядит неправдоподобно.

"Не существует аргументации, почему украинский гетман так убивался изо всех сил. Только какими-то личными соображениями или тем, кто там его венчал, трудно это объяснить", - считает Преловская.

Заместитель председателя научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки, историк церкви Арсен Зинченко свидетельствует, что московский патриарх Иоаким обладал очень резким характером. Он стремился усилить влияние своей церкви в противовес Константинополю.

Московский патриарх Иоаким был человеком очень крутого характера - солдафон, который мало считался с какими-то евангельскими принципами или основами отношений

"Это был человек такого очень крутого характера, солдафон, который мало считался с какими-то евангельскими принципами или основами отношений. Он хотел укрепить свою власть в Украине отрыванием очень престижной митрополии, из-за чего использовал все рычаги влияния, в том числе и на гетмана", - отмечает Зинченко.

Соглашаясь на передачу Киевской митрополии, Самойлович на самом деле стремился переиграть Москву. Он надеялся, что таким образом сможет сохранить независимость своих земель. Такое мнение высказал историк христианства, главный редактор журнала Scrinium Вадим Лурье. Однако, как показала история, гетману не удалось достичь этой цели.

"Мотвиация Ивана Самойловича официально особо-то и не звучала, потому что переговоры вели московские цари, даже нельзя сказать, что московский патриарх там особо в них участвовал, - говорит Лурье. - Историки более-менее раскопали, что он хотел, чтобы по возможности сохранилась независимость Украины от Москвы – он отнюдь не был промосковским деятелем. Как известно, не очень-то получилось у него в итоге".

Действительно ли Константинополь передал Москве украинскую церковь?

Стоит отметить, что в XVII веке сам Константинополь также был в тяжелом положении. Он находился под давлением мусульманской Османской империи.

Поэтому патриарх Дионисий IV согласился уступить Киевскую митрополию. На его решение также повлияла плата в 200 червонцев и 120 соболей. Впоследствии священный Синод отстранил его от сана за то, что он отдал одну из лучших митрополий. Однако интересно, что само решение Синод так и не отменил. Историк Арсен Зинченко предполагает, что полученные деньги разделили.

"Синод мог бы и решение отменить. Можно предположить, что эти соболя и червонцы они поделили между собой", - отмечает Зинченко.

Находясь в Киевской митрополии, патриарх московский должен был действовать не сам по себе, а как представитель, уполномоченный патриарха Константинопольского

В Константинополе настаивают, что передали Киевскую митрополию Москве временно. Как отмечает Вадим Лурье, историк Вера Ченцова опубликовала текст грамоты, подписанной Дионисием, а также приложения к ней. Эти документы свидетельствуют, что Константинополь не отдавал Киевскую митрополию навсегда, а лишь частично передал полномочия Москве.

"Мы сейчас можем быть уверены, что известный долго время только славянский перевод, сделанный тогда же, отражает все, что надо, - говорит Лурье. - Вера Ченцова опубликовала в прошлом году, 2017-м, греческую грамоту. Эти документы решения Собора, прежде всего грамота, не передают киевскую митрополию из состава Константинопольского патриархата. А там применяется такая мера, которая в церковном праве существовала тогда, что в силу неудобства прямого управления из Константинополя данной митрополии функции такого обыденного управления передаются патриарху Московскому. Но будучи в Киевской митрополии, патриарх Московский действует не сам по себе, а как представитель, уполномоченный патриарха Константинопольского".

Что произошло при советской власти

Через 231 год, в 1917-м, когда пала Российская империя, встал вопрос о независимости Украинской церкви. 1 января 1919 года правительство Директории провозгласило автокефалию Украинской православной церкви. Это был не церковный документ, а государственный закон. Во времена Советского Союза он был отменен, однако для украинской диаспоры он остался в силе. Так возникла Украинская автокефальная православная церковь в диаспоре. В российской историографии существует версия, что сначала советская власть поддерживала украинскую автокефальную церковь, чтобы бороться ее руками с РПЦ. Однако, по словам Преловской, руководство СССР одновременно боролось с представителями всех религиозных конфессий и течений. В конце концов, верхушку УАПЦ просто расстреляли.

"Советское правительство руками чекистов боролось со всеми религиями и всеми религиозными и церковными направлениям. В конце концов, синагоги тоже закрывали", - напоминает Преловская.

В 1948 году в Москве планировалось провести восьмой Вселенский собор. Цель - наделить московского патриарха титулом Вселенского

Как рассказал в эфире Радио НВ глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, ровно 70 лет назад - в 1948 году - в Москве планировалось провести восьмой Вселенский собор. Цель - наделить московского патриарха титулом Вселенского и поставить на первое место в православной иерархии.

"Тогда из-за позиции Константинопольского патриархата и других церквей греческой традиции Москве не удалось этого сделать, - говорит архиепископ Евстратий Зоря. - Было проведено только совещание, на котором ключевую роль играли предстоятели церквей из, условно говоря, социалистического лагеря. То есть из той части Европы, которая оказалась за железным занавесом, по советскую сторону. Но какого-то реального авторитета это совещание не имело".

Евстратий Зоря утверждает, что с тех пор Московская патриархия пытается занять первое место в православном мире. Поэтому украинский вопрос - ключ к решению вопроса общеправославного.

Попытка достичь автокефалии в годы независимости Украины

После распада СССР в 1991 году, Украинская православная церковь созвала Собор в поддержку автокефалии. Год спустя делегаты собора подписали обращение к московскому патриархату с настоятельной просьбой не откладывать рассмотрение вопроса об автокефалии. Иерархи должны были направлять такую ​​просьбу Вселенскому патриарху, а не Москве, однако и эти документы свидетельствуют об их поддержке идеи автокефалии. Интересно, что под обращением об автокефалии стоит и подпись епископа Черновецкого и Буковинского - Онуфрия. Сейчас он возглавляет УПЦ Московского патриархата.