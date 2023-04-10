Американские системы JDAM в Украине могли выйти из строя — секретные документы Пентагона

10 апреля, 15:44
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Комплект JDAM установленный на обычную авиабомбу (Фото:media.defense.gov)

Комплект JDAM установленный на обычную авиабомбу (Фото:media.defense.gov)

США изучали сбой в работе систем JDAM в Украине, сообщает американский телеканал NBC News, со ссылкой на секретные документы Пентагона.

Сообщается, что в одном из опубликованных документов с пометкой «секретно» рассматривается, почему украинские бомбы, оснащенные системами наведения американского производства JDAM, вышли из строя.

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В материалах предполагается, что одной из причин могут быть проблемы с сигналом GPS, которые могли быть вызваны действиями российской армии.

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6 апреля в американской прессе появились первые данные о том, что Пентагон расследует утечку секретных документов, в которых, среди прочего, речь идет о планах США и западных стран по подготовке защитников Украины к контрнаступлению. Сейчас документы удаляют из соцсетей, в т. ч. усилиями Вашингтона, но некоторые из них продолжают циркулировать в Сети.

Расследование Bellingcat, обнародованное 9 апреля, установило, что документы начали распространяться в сети еще в марте, а часть из них — возможно, даже в январе 2023 года.

Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщало, что слитые в соцсети материалы, содержащие описание состояния украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению, могли быть подделаны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пентагон Утечка Сбой JDAM

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