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Утечка химикатов в Рось: опасности для питьевого водоснабжения городов нет

Сегодня, 13:25
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Утечка химикатов в Рось: опасности для питьевого водоснабжения городов нет - фото

ДСНС України/Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось в Винницкой области нет, и городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме.

Об этом Гройсман сообщил в Twitter.

«Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет», — написал Гройсман.

По словам премьера, городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

Добавим, что по состоянию на 7 часов утра 10 июня водоснабжение Умани и Белой Церкви осуществляется из резервных резервуаров.

9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

В связи с выбросом химикатов в Рось была прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающей водой Белую Церковь и Умань.

Теги:   Умань Белая Церковь Владимир Гройсман

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