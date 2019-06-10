Утечка химикатов в Рось: опасности для питьевого водоснабжения городов нет Сегодня, 13:25 Цей матеріал також доступний українською ДСНС України/Facebook ДСНС України/Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось в Винницкой области нет, и городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме.

Об этом Гройсман сообщил в Twitter.

«Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет», — написал Гройсман.

По словам премьера, городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

Добавим, что по состоянию на 7 часов утра 10 июня водоснабжение Умани и Белой Церкви осуществляется из резервных резервуаров.

9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

В связи с выбросом химикатов в Рось была прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающей водой Белую Церковь и Умань.