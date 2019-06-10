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Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки

Сегодня, 08:28
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Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки - фото

dsns.gov.ua

В Умани запасов воды хватит на сутки

В связи с выбросом химикатов в реку Рось приостановлена подача воды в города Белая Церковь и Умань.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, для жителей Белой Церкви создан запас воды на 24 часа, в Умани — на трое суток.

Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов.

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

Спецслужбы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.

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