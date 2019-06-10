Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
В связи с выбросом химикатов в реку Рось приостановлена подача воды в города Белая Церковь и Умань.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, для жителей Белой Церкви создан запас воды на 24 часа, в Умани — на трое суток.
Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов.
Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.
Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.
Спецслужбы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.