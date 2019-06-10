Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки Сегодня, 08:28 Цей матеріал також доступний українською dsns.gov.ua В Умани запасов воды хватит на сутки dsns.gov.ua

В связи с выбросом химикатов в реку Рось приостановлена подача воды в города Белая Церковь и Умань.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



По данным спасателей, для жителей Белой Церкви создан запас воды на 24 часа, в Умани — на трое суток.

Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов.

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

Спецслужбы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.

