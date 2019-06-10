Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение Вчера, 21:20 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС ГСЧС

Согласно результатам лабораторных анализов воды из реки Рось, в отобранных пробах не обнаружили превышения нормативных концентраций токсичных веществ.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Превышения нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 Источники централизованного питьевого водоснабжения и экологических нормативов качества, не обнаружены», - говорится в сообщении.

Работа насосно-фильтровальной станции города Белая Церковь Киевской области восстановлена с 20 часов понедельника, 10 июня.

Лабораторные исследования проб воды проводились методом газовой хроматографии с 131 показателем в Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает в нескольких областях.

В связи с выбросом химикатов в Рось была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, что обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.