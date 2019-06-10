Томас Фридман
Шоковая терапия. Сможет ли Трамп усмирить Китай
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Петр Олещук
Партийная лотерея
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение

Вчера, 21:20
Цей матеріал також доступний українською
Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение - фото

ГСЧС

Согласно результатам лабораторных анализов воды из реки Рось, в отобранных пробах не обнаружили превышения нормативных концентраций токсичных веществ.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Превышения нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 Источники централизованного питьевого водоснабжения и экологических нормативов качества, не обнаружены», - говорится в сообщении.

Работа насосно-фильтровальной станции города Белая Церковь Киевской области восстановлена с 20 часов понедельника, 10 июня.

Читайте также:

Химикаты в реке Рось. Что произошло и есть ли опасность

Лабораторные исследования проб воды проводились методом газовой хроматографии с 131 показателем в Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает в нескольких областях.

В связи с выбросом химикатов в Рось была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, что обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.

Теги:   Водоснабжение Киевская область ГСЧС Белая Церковь

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 13:42

img
Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере
События

Вчера, 21:20

img
Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение
Политика

Вчера, 14:49

img
Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка

ТОП 3

События

Вчера, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9470
События

Вчера, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8774
События

Вчера, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
7776

Новости Одессы

img
Президент распорядился немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в одесской психиатрической больнице
img
"Китайская стена": парк в центре Одессы поделили забором и ограничили вход (фото)
img
Страшный пожар в одесской психиатрической больнице: горело ветеранское отделение, погибли пациенты и медсестра (обновляется, фото, видео)