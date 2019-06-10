Томас Фридман
Шоковая терапия. Сможет ли Трамп усмирить Китай
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Петр Олещук
Партийная лотерея
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Утечка химикатов в реку Рось: полиция не может найти подозреваемых, они замели следы

Вчера, 20:52
Цей матеріал також доступний українською
Утечка химикатов в реку Рось: полиция не может найти подозреваемых, они замели следы - фото

ГСЧС Украины / Facebook

Полиция не может установить личности подозреваемых в причастности к загрязнению верховья реки Рось из-за отсутствия следов.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По ее словам, злоумышленники «замели следы»: забрали номерные знаки и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что автомобиль был подожжен преднамеренно.

Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.

«Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней», — отметила Олийнык.

Читайте также:

Химикаты в реке Рось. Что произошло и есть ли опасность

Олейник добавила, что в воду попало 350−400 литров химикатов.

Напомним, что 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает в нескольких областях.

В связи с выбросом химикатов в Рось была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, что обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.

По данным ГСЧС, по состоянию 10 июня опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет.

Теги:   Винницкая область Полиция Химикаты

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 13:42

img
Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере
События

Вчера, 21:20

img
Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение
Политика

Вчера, 14:49

img
Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка

ТОП 3

События

Вчера, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9470
События

Вчера, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8774
События

Вчера, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
7776

Новости Одессы

img
Президент распорядился немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в одесской психиатрической больнице
img
"Китайская стена": парк в центре Одессы поделили забором и ограничили вход (фото)
img
Страшный пожар в одесской психиатрической больнице: горело ветеранское отделение, погибли пациенты и медсестра (обновляется, фото, видео)