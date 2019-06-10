Утечка химикатов в реку Рось: полиция не может найти подозреваемых, они замели следы Вчера, 20:52 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Украины / Facebook ГСЧС Украины / Facebook

Полиция не может установить личности подозреваемых в причастности к загрязнению верховья реки Рось из-за отсутствия следов.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По ее словам, злоумышленники «замели следы»: забрали номерные знаки и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что автомобиль был подожжен преднамеренно.

Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.

«Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней», — отметила Олийнык.

Олейник добавила, что в воду попало 350−400 литров химикатов.

Напомним, что 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает в нескольких областях.

В связи с выбросом химикатов в Рось была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, что обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.

По данным ГСЧС, по состоянию 10 июня опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет.