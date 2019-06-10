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Утечка химикатов в реку Рось: опасных инсектицидов не обнаружили

Сегодня, 11:57
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Утечка химикатов в реку Рось: опасных инсектицидов не обнаружили - фото

ГСЧС

Превышение нормы опасных веществ зафиксировали только в месте утечки

Среди химикатов, которые попали в реку Рось в Винницкой области в результате ДТП, не нашли инсектицидов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко, пишет Укринформ.

«В результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день», — пояснил он.

Гижко отметил, что информация о попадании в реку опасного инсектицида Нурал-В, не подтвердилась.

Отмечается, что превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку.

Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

В Белой церкви прекратили подачу воды.

По факту утечки химикатов открыто три уголовных производства.

Теги:   Химикаты Река Винницкая область

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