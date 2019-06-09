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Утечка химикатов: из-за попавших в реку Рось инсектицидов в Белой Церкви прекращают подачу воды

Сегодня, 16:10
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Утечка химикатов: из-за попавших в реку Рось инсектицидов в Белой Церкви прекращают подачу воды - фото

MikesPhotos via Pixabay

Иллюстративное фото

В воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение из-за перевернувшегося в приток реки Рось автомобиля, перевозившего инсектициды.

Об этом в своем Facebook написал мэр города Геннадий Дикий.

«По информации Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра данное вещество [химикат, — Ред.] может достичь Белоцерковского района через 18 часов. <...> С 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось», — сообщил он, ссылаясь на решение комиссии исполкома горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Дикий отметил, что водоснабжение будет восстановлено после позитивных результатов экспертизы качества воды, и попросил местных жителей запастись водой.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям. Спецслужбы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.

Теги:   Водоснабжение Вода Загрязнение окружающей среды Химикаты Река

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