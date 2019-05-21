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Утечка газа в коллекторе. В Харьковской области погиб коммунальщик, еще двое в реанимации

Вчера, 21:14
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Утечка газа в коллекторе. В Харьковской области погиб коммунальщик, еще двое в реанимации - фото

hk.npu.gov.ua

Место трагедии в Купянске

21 мая в городе Купянск Харьковской области во время проведения работ в канализационном коллекторе из-за утечки газов погиб 33-летний коммунальщик.

Мужчина умер в коллекторе, сообщает полиция Харьковской области.

Еще двух работников городского коммунального предприятия в возрасте 38 и 53 года, которые проводили работы в этом коллекторе, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Теги:   Несчастный случай Коллектор Харьковская область

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