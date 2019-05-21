Утечка газа в коллекторе. В Харьковской области погиб коммунальщик, еще двое в реанимации
Вчера, 21:14
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21 мая в городе Купянск Харьковской области во время проведения работ в канализационном коллекторе из-за утечки газов погиб 33-летний коммунальщик.
Мужчина умер в коллекторе, сообщает полиция Харьковской области.
Еще двух работников городского коммунального предприятия в возрасте 38 и 53 года, которые проводили работы в этом коллекторе, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
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