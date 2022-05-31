Утечка аммиака в Донецкой области: большинство населенных пунктов вне зоны поражения — глава ОВА 31 мая, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Россияне повредили аммиакопровод в Бахмутском районе (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области вне зоны поражения после повреждения оккупантами аммиакопровода.

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Как сообщил глава областной военной администрации. Угрозы для населенных пунктов, в том числе и Бахмута, нет.

«По состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака — это село Майское, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек», — добавил глава ОВА.

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Спасатели круглосуточно мониторят ситуацию и в случае ухудшения девять автоцистерн и 45 специалистов готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии.

Сейчас ситуация находится под контролем.

31 мая в результате боевых действий в Бахмутском районе поврежден аммиакопровод. Спасатели провели обследование — на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составлял около 4 км.

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