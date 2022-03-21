Из-за обстрела российскими оккупантами Сумыхимпрома в воздух попало значительное количество аммиака — Минприроды 21 марта, 19:18 Цей матеріал також доступний українською Из-за обстрелов Сумыхимпрома российскими оккупантами произошла утечка аммиака (Фото:Wikimedia.org)

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что в результате обстрела российскими оккупантами завода Сумыхимпром в воздух попало большое количество аммиака.

В эфире всеукраинского телемарафона Стрелец сообщил, что сейчас ситуация ликвидирована, но «невозможно ликвидировать то, что в воздух попало большое количество и значительная концентрация аммиака»:



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«К сожалению, это один из самых опасных компонентов, который вредит не только окружающей среде, но и здоровью людей… Сейчас ситуацию изучают, в том числе Государственная экологическая инспекция. Местные жители, которые пока остаются рядом с объектом, должны максимально отойти, чтобы обезопасить себя и детей», — отметил он.



И.о. министра напомнил, что в случае выброса аммиака нужно использовать ватно-марлевые повязки и спуститься как можно ниже, потому что аммиак будет подниматься вверх. Другой опасный газ — хлор — стелется по земле, поэтому при выбросе хлора нужно покинуть место выброса или подняться как можно выше.

После обстрела российскими оккупантами завода Сумыхимпром была зафиксирована утечка аммиака. Из-за направления ветра под угрозой оказалось село Новоселица. Позже аварийная ситуация была локализована, а около 8:00 — ликвидирована. Угрозы населению нет. В результате обстрела оккупантов пострадал сотрудник предприятия.

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