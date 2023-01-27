Идентифицированы оккупанты, использовавшие жителей Черниговской области в качестве «живого щита» 27 января, 13:25 Жертвами издевательств оккупантов стали 10 человек (Фото:Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители установили личности двух российских оккупантов, которые использовали жителей села Ягодное Черниговской области в качестве «живого щита».

Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что мирным населением прикрывались военнослужащие в/ч 55115, которые дислоцируются в городе Кызыл Республики Тыва.

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В период временно оккупации населенного пункта с 3 по 31 марта 2022 года они насильно выгоняли людей из собственных домов и принудительно собирали их в подвале местной школы, угрожая за отказ подчиняться расстрелом.

«В помещении площадью 197 кв/м почти месяц находилось 368 потерпевших, из которых 69 — дети. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику — 93 года. Фактически людей, которые содержались в подвале, использовали как живой щит, поскольку помещение школы было „штабом“ оккупантов», — рассказали в ведомстве.

В результате преступных действий российских захватчиков из-за бесчеловечных условий содержания, в частности, отсутствия достаточного пространства, надлежащих санитарных условий, доступа к воздуху, пище и воде умерли 10 пожилых жителей села.

Против российских военных преступников начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).