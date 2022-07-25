СБУ идентифицировала всех предателей из оккупационного «МВД РФ» в Херсонской области
В задачи предателей входит подавление сопротивления и запугивание местных жителей (Фото:СБУ)
Сотрудники контрразведки установили личности всех предателей, вступивших в созданное оккупантами так называемое «главное управление МВД» в Херсонской области.
Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.
В задачи коллаборантов в фейковом «органе власти» входит подавление сопротивления и запугивание жителей временно оккупированных районов региона, путем массовых репрессий.
Для этого они решили возобновить на захваченных РФ территориях Херсонской области деятельность Беркута.
«К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей. Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих „единомышленников“. Для поиска кандидатов используют личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
На данное время о подозрении по ч.7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины уведомлены 26 пособников оккупантов.
Список фигурантов, входящих в так называемый «руководящий состав»:
- Бобрышев В.М. — начальник управления кадрового обеспечения;
- Трубаев М.В. — начальник управления уголовного розыска;
- Гаркуша Г. А. — командир батальона «Беркут»;
- Савина Н.В. — заместитель начальника управления кадрового обеспечения — начальник отдела кадров;
- Стусенко Е.Г. — заместитель начальника следственного управления — начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;
- Малиновский Р.А. — заместитель начальника управления уголовного розыска — начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
- Горелов К.В. — начальник Центра общественных связей;
- Великосельский Е.В. — начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- Шершень М.В. — начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;
- Одинец С.С. — заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.
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