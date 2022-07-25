СБУ идентифицировала всех предателей из оккупационного «МВД РФ» в Херсонской области 25 июля, 09:57 В задачи предателей входит подавление сопротивления и запугивание местных жителей (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки установили личности всех предателей, вступивших в созданное оккупантами так называемое «главное управление МВД» в Херсонской области.

Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

В задачи коллаборантов в фейковом «органе власти» входит подавление сопротивления и запугивание жителей временно оккупированных районов региона, путем массовых репрессий.

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Для этого они решили возобновить на захваченных РФ территориях Херсонской области деятельность Беркута.

«К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей. Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих „единомышленников“. Для поиска кандидатов используют личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

На данное время о подозрении по ч.7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины уведомлены 26 пособников оккупантов.

Инфографика: НВ

Список фигурантов, входящих в так называемый «руководящий состав»:

Бобрышев В.М. — начальник управления кадрового обеспечения;

Трубаев М.В. — начальник управления уголовного розыска;

Гаркуша Г. А. — командир батальона « Беркут»;

Савина Н.В. — заместитель начальника управления кадрового обеспечения — начальник отдела кадров;

Стусенко Е.Г. — заместитель начальника следственного управления — начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;

Малиновский Р.А. — заместитель начальника управления уголовного розыска — начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

Горелов К.В. — начальник Центра общественных связей;

Великосельский Е.В. — начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

Шершень М.В. — начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;

Одинец С.С. — заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.



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