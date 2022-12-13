Установлено уже 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ — Офис генпрокурора 13 декабря, 14:22 Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С 24 февраля прокуроры установили уже 154 факта сексуального насилия в Украине со стороны российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ведомстве также уточнили, что по состоянию на 13 декабря сообщено о подозрении шести российским оккупантам. В суд направлены обвинительные акты в отношении двух лиц, один человек осужден.

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«Новые факты сексуального насилия, связанного с конфликтом, устанавливают на деоккупированных территориях. Там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов», — уточнили в Офисе генпрокурора.

По данным прокуратуры, удалось установить, что в Херсонской области российские военнослужащие на протяжении четырех месяцев насиловали женщину, еще одну местную жительницу с марта 2022 года систематически обнажали и применяли пытки, в частности, обливали кипятком.

«Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали», — говорится в сообщении.

Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

10 декабря в полиции сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировали около 47 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

7 декабря в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что задокументировали убийства не менее 441 гражданского российскими военными.

В октябре Национальная полиция открыла более 39 тысяч уголовных производств, связанных с преступлениями российских военных и коллаборантов на украинской территории.