Установление пророссийского местного руководства в Херсоне лишь подчеркивает провал вторжения РФ — разведка Великобритании

14 мая, 11:00
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Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает провал политических целей РФ в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что назначенная Россией военно-гражданская администрация Херсона объявила, что попросит включить этот регион в состав Российской Федерации.

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В разведке Британии считают, что центральная часть первоначального плана вторжения России с большой вероятностью включала в себя использование фальсифицированных референдумов для того, чтобы взять территории Украины под свой контроль.

«Тот факт, что Россия преуспела только в установлении пророссийского местного руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения России в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине», — говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что если Россия и сможет организовать референдум в Херсоне, то почти наверняка будет подтасовывать результаты для демонстрации того, что большинство хочет отделиться от Украины.

«Жители Херсонского региона, скорее всего, продолжат демонстрировать оппозицию российской оккупации», — подытожили в обзоре.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1525348516473741313
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Разведка Херсон Херсонская область Война России против Украины

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