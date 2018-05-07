Установлена непосредственная причастность военных РФ к теракту в Мариуполе в 2015 году - видео

Собранные материалы по теракту в Мариуполе передадут в Международный суд ООН

Служба безопасности Украины во время расследования обстрела из РСЗО Град города Мариуполя 24 января 2015 года установила непосредственную причастность к теракту российских кадровых военных.

Об этом во время брифинга в понедельник, 7 мая, сообщил глава СБУ Василий Грицак, представив видео с соответствующими доказательствами.

"Во время проведения нашими следователями и оперативниками расследования, было установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ", - рассказал он.

По словам Грицака, с территории России данной операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, а во временно оккупированном Донецке - полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным "Горец".

Как отметил глава СБУ, собранные материалы будут переданы в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Напомним, 24 января 2015 года оккупационные силы РФ обстреляли жилые кварталы Мариуполя из Градов, в результате чего погибли 30 мирных жителей, более 100 получили ранения.