— Я слышал оценки — в том числе от военных аналитиков, — что, если судить по тенденциям и схеме российских ударов по нашей критической инфраструктуре, складывается впечатление, будто кремлевский диктатор Владимир Путин мог установить новый дедлайн: отключить Украину от электричества, тепла и водоснабжения еще до наступления зимы. Какова ваша оценка, если анализировать удары, которые мы наблюдаем уже не первый месяц?

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— Это не первый дедлайн, не первая подобная попытка. В прошлом году рашисты начали активно бить по инфраструктуре в августе, затем усилили удары в октябре. Но уничтожить её всё же не удалось — мы выстояли. Если выстоим этой зимой, то в целом уже можно будет считать, что мы победили, ведь это критическая зима.