«Россияне уже на грани». О «кощеевской игле» РФ, сотрудничестве Путина с Маском и давлении на жителей Москвы — интервью с Романенко
Путин на полях третьего саммита Россия-Африка в Москве, 30 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova/Pool)
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью Radio NV — об истощении российской военной машины, консультациях Кремля с основателем SpaceX Илоном Маском, эффективности блокирования аэропортов Москвы и результатах ударов Сил обороны по территории РФ в октябре.
— Я слышал оценки — в том числе от военных аналитиков, — что, если судить по тенденциям и схеме российских ударов по нашей критической инфраструктуре, складывается впечатление, будто кремлевский диктатор Владимир Путин мог установить новый дедлайн: отключить Украину от электричества, тепла и водоснабжения еще до наступления зимы. Какова ваша оценка, если анализировать удары, которые мы наблюдаем уже не первый месяц?
— Это не первый дедлайн, не первая подобная попытка. В прошлом году рашисты начали активно бить по инфраструктуре в августе, затем усилили удары в октябре. Но уничтожить её всё же не удалось — мы выстояли. Если выстоим этой зимой, то в целом уже можно будет считать, что мы победили, ведь это критическая зима.