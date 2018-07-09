"Успокоительное" прилетело. Появилось видео уничтожения огневой позиции оккупантов в занятом ими здании

Видео было снято в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки

В Сети появилось видео уничтожения огневой позиции российских оккупационных сил в одном из захваченных ими зданий в районе Авдеевки Донецкой области.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, место действия на видео - зона ответственности 92-й бригады ВСУ, " откуда каждый день приходят новости о нарушении противником режима перемирия".

"Сколько раз уже говорили: "Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", - прокомментировал Мысягин обнародованные кадры.

Когда именно было снято видео, не уточняется.