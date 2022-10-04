«Армия РФ еще не теряет управляемость». Как наступление ВСУ меняет планы оккупантов, что изменит удар ядерным оружием — интервью с Бутусовым 4 октября, 21:52 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов, июнь 2022 года (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал о ситуации на фронте и назвал, когда военная помощь Запада достигнет объемов, отвечающих украинским потребностям.

— Как бы вы обозначили актуальную ситуацию на фронте после последних сообщений об освобождении украинских городов?



— Сейчас происходят активные действия украинских войск по всей линии фронта. Активный участок фронта — почти тысяча километров, и там идут активные боевые действия. В общем, можно сказать, что большая часть фронта — не активна. Украинская армия в марте захватила стратегическую инициативу, остановила российский блицкриг. Несколько месяцев шла борьба за достижение тактической инициативы. Это зависело от организации мобилизации, развертывания, успешной обороны и прежде всего снабжения боеприпасами.

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Сейчас количество боеприпасов и техники уже достаточно для того, чтобы диктовать свою тактическую инициативу на определенных участках фронта. К сожалению, далеко не повсюду, но по всей этой линии фронта украинские войска, даже если и не имеют достаточно возможностей обеспечения боеприпасами, стараются действовать максимально активно: сковывать российские войска, не давать противнику маневрировать своими резервами и создают угрозу повсюду, где это возможно.

— Участок фронта с протяженностью в тысячу километров по масштабу сопоставим с битвами Второй мировой войны? Там тоже не всюду участки фронта были активными.

— Да, конечно, это очень большой участок фронта. Это огромный фронт, обладающий беспрецедентной протяженностью после Второй мировой войны. Это самый большой фронт после Второй мировой войны.