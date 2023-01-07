Ткаченко отверг заявления представителей УПЦ МП о «силовом захвате» Успенского собора 7 января, 11:18 Александр Ткаченко (Фото:Александр Медведев/НВ)

Министр культуры Александр Ткаченко отверг обвинения УПЦ МП в том, что Успенский собор Киево-Печерской лавры якобы решили захватить силой. По его словам, все процессы проходят в рамках закона.



Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 7 января.

«Это нормальная юридическая прозрачная процедура возвращения храмов в полное пользование Украинского государства. Там никакого „силового захвата“ нет», — заявил Ткаченко.

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По его мнению, заявления УПЦ МП о том, что во время войны нельзя было забирать соборы, безосновательны, ведь соглашение на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней лавре было временным: «Успенский собор как принадлежал, так и принадлежит Украинскому государству», — подчеркнул министр.

В конце декабря митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что 31 декабря 2022 года у УПЦ (МП) заканчивается срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. Он просил главу государства не принимать решение об окончании сроков аренды.

Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Лавры вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил разрешение провести рождественскую службу в Успенском соборе Лавры 7 января. В УПЦ (МП) до этого обвиняли его в попытке «силового захвата» собора.

В УПЦ (МП) заявили, что имеют право дальше пользоваться храмами Киево-Печерской лавры и подали в суд.



1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.