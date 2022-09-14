Освобождение Харьковской области деморализовало оккупантов: это помогает теснить их на юге — оперативное командование 14 сентября, 10:19 На юге Украины оккупанты деморализованы из-за успехов ВСУ в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской области деморализуют оккупантов на южном направлении.

Как заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, это помогает украинским войскам теснить захватчиков в Херсонской области.

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«Мы потесняем врага и это их очень деморализует, их состояние внутренне подорвано успехом наших войск на Харьковщине, они обмениваются между собой новостями и тем, что они чувствуют на себе. То огненное влияние, огневой контроль, который мы обеспечиваем почти над всей оккупированной Херсонщиной», — сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что хотя освобожденную территорию зачищают от оккупантов, находиться там опасно: очень много территорий заминировано.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.



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