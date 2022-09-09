Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: глава ОВА рассказал, что будет происходить на освобожденных территориях

9 сентября, 12:02
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За последние дни ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области (Фото:МО/Facebook)

За последние дни ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области (Фото:МО/Facebook)

В ближайшее время на освобожденных территориях Харьковской области после успешного контрнаступления ВСУ начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, сейчас в деоккупированных населенных пунктах продолжается зачистка, туда возвращается украинская полиция и другие службы, а также возобновляется работа органов государственной власти и оказывается помощь населению.

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Синегубов подчеркнул, что ВСУ имеют успехи на балаклейском направлении и «других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано».

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Глава ОВА также призвал жителей Харькова и области быть предельно осторожными, так как оккупанты усилили обстрелы населенных пунктов на фоне успехов украинских военных на поле боя.

РФ усилила атаки на Харьков на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=vhkNZTfcmXo

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Контрнаступление Война России против Украины

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