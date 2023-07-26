ВСУ достигли тактически значимых успехов под Бахмутом, Путин пытается создать аналоги ЧВК Вагнера, но без рисков для Кремля — ISW 26 июля, 08:50 Украинский военнослужащий в Донецкой области, июль 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Вооруженные силы Украины достигли тактически весомых успехов в районе Клещиевки на Бахмутском направлении и продолжают постепенное продвижение на трех участках фронта. Тем временем в РФ пытаются создать аналоги ЧВК Вагнера, но без риска для путинского режима.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

25 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 июля, свидетельствуют, что ВСУ достигли тактически значимых успехов к югу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Даже прокремлевские «военкоры» признали, что 24 июля украинские войска заняли позиции на высотах, прилегающих к Клещиевке, и в окрестностях населенного пункта идут ожесточенные бои. Несколько российских военных «блогеров» также утверждали, что ВСУ вышли на южную и юго-западную окраины населенного пункта. Украинский Генштаб подтвердил, что 25 июля ВСУ вели наступательные операции к северу и югу от Бахмута и что российские войска отошли из Андреевки (20 км к юго-западу от Бахмута и непосредственно на юг от Клещиевки).

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В целом в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (граница Запорожской и Донецкой областей). Украинские источники сообщили, что ВСУ продвинулись на расстояние до 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские источники утверждали, что украинские силы незначительно продвинулись на запад от Орехова. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что потери российских сил в восемь раз больше, чем украинские, в районе Бахмута, и в 5,3 раза больше — на бердянском и мелитопольском направлениях. ISW ранее оценивал, что контрнаступательные операции Украины направлены на создание асимметричного градиента истощения вражеских войск, который сохраняет жизни украинских военных ценой более медленных темпов территориальных успехов, но одновременно постепенно истощает российскую живую силу и технику.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Решение Владимир Путина на два дня продлить встречу с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, вероятно, свидетельствует о том, что Путина продолжают волновать вопросы о ЧВК Вагнера в Беларуси — обеспокоенность, которую Лукашенко, похоже, не удалось развеять. По словам Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК Вагнера, Союзное государство и «внешние угрозы» на границах России и Беларуси.

Между тем Лукашенко, вероятно, стремится использовать свой контроль над «вагнеровцами», чтобы получить уступки от Путина. По данным российского инсайдерского источника, ЧВК Вагнера была важнейшей темой во время встречи Путина и Лукашенко, а Лукашенко искал большей экономической помощи Беларуси через союзные программы. Согласно этому же источнику, Путин якобы хотел, чтобы Беларусь принимала большее участие в войне против в Украине. «Но официальный Минск снова ушел от ответа, предложив устроить шоу на границах. Что не очень интересно России», — говорится в сообщении. Лукашенко, вероятно, пытался использовать обеспокоенность Путина «вагнеровцами» на протяжении всего своего визита в Россию, чтобы добиться благоприятных для себя условий в белорусско-российских отношениях, одновременно отклоняя требования Путина по более тесной интеграции в Союзное государство и поддержке войны России в Украине.

ISW обратил внимание на инсайдерский материал Washington Post о том, что во время мятежа ЧВК Вагнера Владимир Путин был «парализован» в политическом смысле и оказался не в состоянии оперативно отреагировать на бунт, оставив за местными российскими чиновниками решение о реакции на «вагнеровский» марш на Москву. По мнению аналитиков, подобное отсутствие реакции Кремля и Путина может указывать на то, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, вероятно, не имел возможности быстро прекратить бунт. Кремль, вероятно, осознает, что такой «паралич» подчеркнул определенную нестабильность режима, и, похоже, сейчас консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость. Неспособность Путина к быстрой реакции также свидетельствует о том, что диктатор не уверен в собственной способности сплотить вокруг себя российскую элиту, и дополнительно может указывать, насколько раздробленной стала внутренняя политика Кремля. Сейчас Кремль, вероятно, пытается выявить российскую элиту, которая, возможно, была готова встать на сторону Пригожина, и, вероятно, считает решение региональных чиновников не останавливать продвижение Вагнера показателем нелояльности. Губернатор Тульской области и бывший руководитель Сил специальных операций России Алексей Дюмин, вероятно, вызвал дополнительные подозрения из-за своих предыдущих связей с Пригожиным и своей вероятной роли в переговорах, положивших конец мятежу.

Власти России, похоже, пытаются смягчить вакуум безопасности, возникший после вывода из РФ ЧВК Вагнера, путем создания формализованных, но децентрализованных военных «предприятий» на базе субъектов федерации (регионов). 25 июля Госдума приняла соответствующие поправки в законодательство. Российские оппозиционные СМИ констатировали, что определенные тонкости в поправках позволяют руководителям регионов создавать региональные милитаризованные государственные предприятия, аналогичные частным военным компаниям (ЧВК) на период мобилизации в условиях военного положения. В частности, речь идет о финансировании из региональных и местных бюджетов «спецпредприятий», которые будут оснащены стрелковым оружием Министерства обороны (МО) России и будут помогать ФСБ, МВД и другим органам в обеспечении общественного порядка и охраны границ. Таким образом Владимир Путин получает возможность создавать «военные предприятия» на временной основе, а затем ликвидировать их, после чего такие «компании» должны будут передать все стрелковое и другое оружие обратно российскому Минобороны в течение месяца.



Аналитики ISW констатируют, что Кремль, вероятно, пытается найти баланс между двумя противоположными потребностями в области безопасности. С одной стороны, это потребность в боеспособных формированиях, которые могут выполнять роль ЧВК Вагнера. С другой — желание не воспроизводить системные угрозы российскому государству, которые создали «вагнеровцы». Поэтому милитаризованные «государственные предприятия», которые будут выполнять задачи по охране границы и внутренней правоохранительной деятельности, вероятно, частично призваны перенять те задачи, которые выполняла ЧВК Вагнера. Однако, тот факт, что эти предприятия настолько сильно децентрализованы и будут работать под эгидой органов внутренней безопасности за счет региональных и местных органов власти свидетельствует, что российское военное руководство с большой опаской относится к риску воспроизведения мощного аналога ЧВК Вагнера. А потому старается ограничить масштаб и мощность, которую может получить каждое отдельное предприятие. Эти военные «государственные предприятия» также кажутся обновленной итерацией неудачной модели добровольческих батальонов, которую российские регионы пытались использовать в течение лета 2022 года.