У Путина нет «серебряной пули». ВСУ наступают быстрее, чем способна реагировать армия РФ — мировые СМИ о новых успехах Украины на фронте 5 октября, 13:06 Сюжет Уничтоженный российский танк в Харьковской области, 2 октября 2022 (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Ускорение и расширение наступления Вооруженных сил Украины еще больше усложняет для российского руководства задачу эффективного задействования неопытных мобилизованных сил, а также ставит новые дилеммы перед режимом Владимира Путина.

Об этом пишут влиятельные мировые СМИ, анализируя ход украинского контрнаступления на нескольких фронтах, которое вновь набрало обороты.

За последнюю неделю украинским военным удалось освободить десятки населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях, что подтвердил вечером 4 октября президент Владимир Зеленский. Только за последние дни ВСУ удалось вытеснить российские войска из Харьковской области в Луганскую, а также фактически обрушить оборону армии РФ на северо-востоке Херсонской области и быстро продвинуться там на десятки километров южнее.

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НВ собрал выдержки из нескольких свежих текстов западных изданий, в которых оценивается прогресс ВСУ в освобождении территорий Украины.

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CNN называет «удивительно успешным» текущее контрнаступление ВСУ и подчеркивает, что заметное продвижение украинской армии сразу в нескольких областях подстегивает вопросы о том, способна ли Россия удержать захваченные ею территории, которые пытается аннексировать.

В Москве уже не могут не замечать успехов Украины, констатирует CNN. Хотя за незаконную аннексию украинских территорий Госдума и Совет Федерации голосовали единогласно, 4 октября российский сенатор Людмила Нарусова публично озвучила в парламенте вопросы о том, каким образом РФ пытается поглотить территорию, которую контролируют ВСУ. Кроме того, «пророссийские блоггеры и пропагандисты в последние дни с необычайной критикой комментируют ход военных действий, публикуя мрачные сообщения о том, что кампания РФ переживает оперативный кризис, тогда как Украина пользуется преимуществом на поле боя», пишет CNN. Телеканал также прогнозирует, что по мере накопления поражений «российскую военную машину, похоже, ждут перемены» — приводя в пример вероятное отстранение генерал-полковника Александра Журавлева от должности командующего Западным военным округом армии РФ.

The Guardian отмечает, что теперь именно Украина диктует оперативный темп на поле боя. Такие оценки на закрытом брифинге для журналистов озвучили неназванные западные военные чиновники, выразив сомнение, что Россия располагает возможностями переломить ситуацию и вновь перейти в наступление.

Издание также указывает, что Минобороны РФ невольно подтвердило стремительное отступление оккупационных войск на нескольких участках фронта — об этом свидетельствуют карты, показанные 4 октября в ежедневном видеобрифинге российского министерства. Хотя его представитель не упомянул о пределах отвода войск армии РФ, контролируемые российской армией области на этих картах заметно сократились: видно, что оккупанты были вынуждены оставить позиции на западном берегу реки Оскол в Харьковской области, а также больше не контролируют село Дудчаны на западном берегу Днепра в Херсонской области.

А заявление Игоря Конашенкова о том, что российские войска якобы были отведены на «заранее подготовленную оборонительную линию», очевидно, «является признанием того, что контрнаступление ВСУ на юге резко набирает обороты спустя два месяца после его начала», — пишет The Guardian. Издание добавляет, что новые победы Украины «разрушительны для России, которая все еще не оправилась от почти полной потери Харьковской области».

Объясняя причины новых успехов ВСУ на юге, The Guardian цитирует представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который пояснил их сочетанием тактики, западного оружия и данных о перемещениях российских войск.

На основе информации с брифинга западных чиновников газета называет Новую Каховку следующей «критической угрозой боеспособности российских войск в Херсоне». Сейчас от передовых позиций ВСУ в Херсонской области до Новой Каховки остается около 50 км. Западные военные считают ее центральным узлом коммуникаций, поскольку в городе находятся важный автомобильный мост, электростанция и плотина, а также Северо-Крымский канал, снабжающий пресной водой Крым. «Способность контролировать все это дает вам гораздо большее военное преимущество, подвергая риску [для армии РФ оккупированные] районы Херсонской области и Крыма», — цитирует чиновника The Guardian.

В то же время западные военные предупреждают, что ВСУ стоит готовиться к новым трудностям по мере продвижения на юг вдоль Днепра, ведь они больше рискуют подвергаться артиллерийским обстрелам российских войск с восточного берега — тем более что Москва «политически неспособна» санкционировать отвод своих сил из Херсона. Такой вариант, при котором Кремль позволил бы командованию оккупационной армии вывести войска из этого города, участники брифинга для западных СМИ назвали «маловероятным».

The New York Times обращает внимание на тактику одновременных атак ВСУ на нескольких участках фронта (на юге вслед за северо-востоком), которая позволила Украины «выбить противника из колеи и заставить его терять территории». В репортаже из Святогорска корреспонент NYT пишет, что ВСУ фактически вышли к «воротам» Донбасса, и, вероятно, располагают лучшей с начала вторжения возможнстью выбить российские силы из этого региона.

Следующим городом в поле внимания ВСУ, полагает издание, может стать Лисичанск, который всего три месяца назад захватили российские войска. Даже тот факт, что новая битва за Лисичанск вновь стала возможной реальностью, «показывает, насколько сильно изменилась ситуация за несколько недель, прошедших после того, как Украина начала неожиданное контрнаступление на северо-востоке Харьковской области», пишет издания. «И относительная скорость ее побед резко контрастирует с затратными „успехами“ России на Донбассе нынешним летом», — сравнивает NYT.

Отдельно NYT подчеркивает, что возвращение ВСУ на освобожденные территории одновременно открывает картины опустошения и разрушений, которые принесла в украинские города и села развязанная Россией война.

The Washington Post пишет, что новые успехи ВСУ доказывают: чтобы перехватить инициативу, армии РФ будет недостаточно одних лишь вливаний новых сил из рядов мобилизованных. А значит, делая ставку на этот фактор в стремлении изменить динамику на поле боя, Владимир Путин лишь «теряет время», указывает WP со ссылкой на аналитиков, и будет вынужден столкнуться с «лимитами своей военной мощи». ВСУ с каждым днем рушат попытку Кремля «заморозить» территориальные завоевания в Украине и отвлечь внимание от провалов на фронте путем имитации референдумов, заявлений об аннексии и ядерных угроз.

«Эти политические махинации в Москве, проведенные с большой помпой и шумихой, не смогли замаскировать реальность примерно в 1 тыс. км [от Кремля], в Украине: российские силы осаждены и плохо управляемы — а „серебряной пули“, чтобы исправить эту ситуацию [в пользу армии РФ], в ближайшем будущем может и не быть», — пишет издание.

Опрошенные WP военные аналитики единогласны в том, что бессистемная мобилизация в РФ вряд ли поможет Путину переломить ход боев за считанные дни. И остается открытым вопрос о том, может ли это помочь Москве стабилизировать ситуацию даже в более долгосрочной перспективе — поздней осенью, зимой или весной. Эффект влияния новых мобилизованных сил во много зависит от того, как они будут обучены, организованы и развернуты.

«Люди — это не бобы. Подразделения на карте — это еще не настоящие подразделения, — предупреждает военный историк Фредерик Каган, старший научный сотрудник в Американском институте предпринимательства. — Если вы возьмете группу разъяренных, деморализованных, запуганных, необученных людей, дадите им оружие и бросите их в бой, то не получите солдат».

Комментируя новое ускорение наступательных операций ВСУ в отдельном материале, WP цитирует неназванного западного чиновника, который подчеркнул, что на юге и востоке Украины военачальники ВСУ «создают проблемы для российской цепочки командования быстрее, чем россияне способны эффективно реагировать». «И это усугубляет уже существующие дисфункции в российских силах вторжения», — отметил источник. WP отмечает «внезапное ускорение» украинских сил в Херсонской области, где были освобождены десятки километров вдоль Днепра, и напоминает, что в перспективе освобождение Херсона могло бы иметь «решающее значение для Украины», стать «стратегически парализующим для военного руководства РФ и политически унизительным для Путина». Ведь именно Херсон «является потенциальным стратегическим плацдармом для России», откуда она могла бы начать наступление вдоль побережья Черного моря — к примеру, в направлении Одессы.

Аналогично отступление российских сил из Лимана — столь же беспорядочное, как и в Харьковской области — стало ударом для Москвы. «Уход с этой территории — это именно то, чего Кремль не хотел», — сказал западный чиновник, которого цитирует WP.

The Wall Street Journal со ссылкой на западных военных аналитиков обозначает новую дилемму, которую успешное наступление ВСУ ставит перед Москвой. Либо Кремль будет вынужден уже сейчас бросить на передовую своих плохо подготовленных мобилизованных солдат, чтобы попытаться остановить дальнейшие потери территорий — однако такой шаг, вероятно, мало повлияет на ход войны. Либо же Москва может подождать до следующего года и отправить в Украине лучше обученные и лучше экипированные войска, которые потенциально могут изменить ситуацию на поле боя — но к тому времени ВСУ могут добиться еще более значительных успехов в освобождении территорий Украины.

«Это [поспешная мобилизация] не поможет россиянам — по крайней мере, нынешней зимой, — а до того они вполне могут потерять еще больше позиций», — убежден Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона. С ним соглашается Генри Бойд, научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне, по мнению которого бросать в бой плохо мотивированные, плохо обученные и плохо оснащенные силы — это практически «наихудший вариант из возможных».