Успехи в учебе. Какие украинские вузы попали в мировой рейтинг лучших университетов Вчера, 18:03 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Vasily Koloda Большинство университетов потеряли позиции по сравнению с 2018 годом Unsplash/Vasily Koloda

Шесть украинских университетов вошли в мировой рейтинг QS TopUniversities за 2019 год.



Впрочем большинство университетов потеряли позиции по сравнению с 2018 годом. Только два университета сохранили или улучшили свое место в списке — это Харьковский политехнический институт и Сумской государственный университет. Львовская политехника вошла в перечень впервые. В первой десятке — американские и британские университеты. Возглавил рейтинг Массачусетский технологический университет. Оксфордский университет — на пятом месте. Подробнее о том, как за год изменились позиции украинских университетов — в сюжете Радио НВ.

Впервые в тысячу лучших университетов вошла Львовская политехника

Лучшую позицию, как и в прошлом году, занимает Харьковский университет имени Каразина. Он в первой половине рейтинга, хотя потерял около 80 позиций. В прошлом году этот Харьковский университет был выше — в начале 400-х позиций.

Примерно на 100 позиций опустился Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 50 позиций потеряла Киевская политехника. А вот Харьковский политехнический институт сохранил свои позиции. В этом году он занял место в первой половине топ-100.

Сумской университет — единственный вуз, который продвинулся на 50 позиций вперед. Впервые в тысячу лучших университетов вошла Львовская политехника.

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, который перенесли в Винницу, не попал в рейтинг. В прошлом году он был в последних двух сотнях.

Критерии оценивания

Рейтинг оценивает университеты по репутации в академической среде, цитируемости научных публикаций, соотношению количества преподавателей и студентов.

В критерии оценивания также входит отношение работодателей к выпускникам и относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

Университетская наука — один из тех показателей, в которых вузы проигрывают конкурентам

Украинским университетам нужно развивать собственные научные исследования, тогда их позиции в международных рейтингах могут улучшиться, заявила в эфире Радио НВ министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Университетская наука — один из тех показателей, в которых вузы проигрывают конкурентам. Также влияют бюджеты учебных заведений.

«Без сомнения, нужно развиваться больше и рассчитывать больше в частности на улучшение качества научных исследований в университетах. Мы сейчас по этому поводу сделали очень много серьезных шагов для подкрепления украинской университетской науки. Потому что как раз в этой научной составляющей наши университеты, и, конечно, очень сильно проигрывают бюджеты. То есть, когда у нас идет рейтинг, который включает показатели бюджетов, всегда нашим университетам невероятно трудно тягаться с другими», — отметила Гриневич.

Управленческая культура

Успехи университетов часто держатся на менеджерских подходах и управленческой культуре. Такое мнение в комментарии НВ выразил эксперт программ образования Украинского института будущего Николай Скиба.

Более успешными будут университеты, в которых есть диалог между ректоратом и центрами активности

По его мнению, более успешными будут университеты, в которых есть диалог между ректоратом и центрами активности. Открытость, способность к адаптации, предоставление возможностей для роста молодых специалистов, готовность получать от студентов отзывы также могут стать факторами успеха.

Эксперт по образованию Николай Скиба отметил, что Сумской государственный университет ведет активную международное сотрудничество, а Львовская политехника, впервые вошла в рейтинг, вливается в местный ІТ-кластер.

«Возьмем Сумской государственный. Там они, во-первых, активно сотрудничают в международном контексте. Во-вторых, у них есть система оценки студентами лекций преподавателей. Политехника Львовская так же, это сотрудничество со львовским ІТ-кластером. Они открыли программу совместную с городской компанией, которая занимается интернетом вещей. Они повышают требования для научной результативности преподавателей, доцентов и так далее», — отметил Скиба.

Финансирование университетов

Шесть университетов в международном рейтинге — это неплохой показатель, отметил бывший министр образования Василий Кремень. В комментарии Радио НВ он отметил, что на позиции университетов в рейтинге в значительной степени влияет финансирования.

Надо начать национальный независимый рейтинг украинских университетов

Если бы оно было большим, вузы могли бы пригласить на работу иностранных преподавателей, а также нанять на работу больше местных кадров. В то же время украинские университеты активизировали международную деятельность и увеличили количество иностранных студентов, хотя по сравнению с другими странами их все равно меньше.

Нужно создать национальный независимый рейтинг украинских университетов, считает Кремень. И если привязать к рейтингу финансирование — это может стать мотивацией для учебных заведений.

«Национальная академия педагогических наук Украины рекомендовала внести изменения в закон О высшем образовании и узаконить такой рейтинг. Что бы это дало? Во-первых, стимул для лучшей работы, потому что к рейтингам можно привязать уровень финансирования. Во-вторых, в Украине много слабых университетов. Они бы занимали низкие рейтинги, и это было бы объективное основание для того, чтобы их присоединять к другим университетов или сокращать», — отметил Кремень.