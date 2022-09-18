Морпехи за сутки уничтожили три бронемашины, танк и самоходную гаубицу оккупантов

18 сентября, 16:03
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Морпехи уничтожают оккупантов (Фото:ВМС ВСУ/Telegram)

Морпехи уничтожают оккупантов (Фото:ВМС ВСУ/Telegram)

Украинские морские пехотинцы за 17 сентября уничтожили вражеский танк, три бронемашины и самоходную гаубицу Мста-С.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram.

ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях. Оккупанты несут значительные потери, в частности при попытках штурма украинских позиций на Авдеевском направлении россияне ежедневно теряют 30 человек ранеными.

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За сутки 17 сентября Воздушные силы Украины на разных направлениях уничтожили пять вражеских беспилотников и российский вертолет Ка-52.

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Отмечено, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация совершила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.

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Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ВМС Морпехи Война России против Украины российские потери

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