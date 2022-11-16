В Луганской области у ВСУ есть успехи, среди оккупантов царят панически-депрессивные настроения — глава ОВА 16 ноября, 11:00 Украинские военные успешно продвигаются в Луганской области (Фото:Генштаб)

В Луганской области в украинских военных есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба военной администрации области в в Telegram.

«Но пока не будем говорить о том, что там деоккупированы некоторые населенные пункты. Могу только сказать, что во-первых, в больших городах Луганщины местные жители слышат, что фронт приближается. Это говорит о том, что линия фронта смещается в сторону деоккупации», — отметил он.

Видео дня

Также Гайдай рассказал, что в российских оккупационных войсках царят «панически-депрессивные настроения».

«Есть информация о том, что для тех мужчин, которые остались после многих призывов, есть возможность откупиться… Они (оккупанты — ред.) готовы немного подзаработать, понимая, что территорию области придется покидать», — подчеркнул глава ОВА.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.